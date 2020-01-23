При крушении самолета в Австралии погибли трое американцев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американский пожарный самолет C-130 Hercules разбился в Австралии во время тушения лесных пожаров, трое членов экипажа погибли, сообщает в четверг австралийская телерадиокорпорация ABC.

Все погибшие - граждане США, работавшие на компанию Coulson Aviation, которая специализируется на тушении огня с воздуха. Ранее сообщалось, что с этим самолетом была потеряна связь в штате Новый Южный Уэльс. Проводилась поисковая операция.

Австралия с сентября 2019 года охвачена беспрецедентной волной лесных пожаров, которые уже нанесли огромный ущерб населению, растительному и животному миру.