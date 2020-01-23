Аксенов призвал задуматься о последствиях готовящегося на Украине марша в Крым

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Попытки вторжения в Крым участников украинского марша, который анонсировала запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа", будут пресечены, заявил глава республики Сергей Аксенов; чиновник призвал Киев задуматься о "последствиях провокации".

"Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста", - написал Аксенов на своей станице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

Организаторов акции он назвал профессиональными провокаторами, которые "привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей".

22 января украинские СМИ сообщили, что руководство организации "Меджлис крымско-татарского народа", признанной экстремистской и запрещенной в России, запланировало на 2 мая пеший марш на полуостров с территории Украины с пересечением границы в пункте пропуска "Чонгар". Ранее заявлялось, что это будет мирная акция, сейчас уже не исключается "силовой сценарий".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам общереспубликанского референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.