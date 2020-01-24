SCMP опровергла информацию о 15 зараженных медработниках в Ухане

По данным источника издания, число выше

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Число медицинских сотрудников в городе Ухане провинции Хубэй, заразившихся новым типом коронавируса, выше, чем 15 человек, о которых ранее заявлял Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщает South China Morning Post.

"Определенно, более 15 медицинских работников инфицированы", - рассказал изданию врач одной из больниц Уханя.

"Многие изначально не были проинформированы о возможности передачи инфекции от человека к человеку, и даже сейчас у нас нет достаточного количества защитного снаряжения, тест-наборов и других материалов. (...) Мы беспокоимся о зараженных коллегах, но для остальных нет другого выбора, кроме как продолжать работать", - добавил он.

Его слова подтвердил другой уже не практикующий врач, заявивший, что многие из его бывших коллег и однокурсников заболели.

"Вы можете найти инфицированных врачей почти во всех крупных больницах Уханя. Это число, безусловно, намного больше, чем 15", - заявил доктор, отказавшись назвать свое имя.

Один из врачей в Ухане сообщил газете, что распространению инфекции способствовало то, что зараженные размещались в палатах с пациентами с другими заболеваниями.

"Пациенты, зараженные коронавирусом, (...) не были изолированы в то время. Многие врачи заболели из-за этого", - сказал он.

Впервые о вспышке болезни было сообщено 31 декабря, а 7 января было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

В течение большей части этого периода медицинский персонал лечил пациентов в больницах Уханя без подтвержденной информации о том, что инфекция передается от человека к человеку.

Отмечается, что 14 больниц города, предназначенных для борьбы с подобного рода заболеваниями, переполнены, ощущается нехватка врачей и защитных комплектов для них.

Ведущий китайский эксперт по атипичной пневмонии Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции в начале этой недели, что в Ухане было зафиксировано по меньшей мере 15 случаев заболевания медицинским персоналом. По его словам, 14 из них, предположительно, были инфицированы одним пациентом.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные властей.

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек, говорится в сообщениях.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.