Туристов из Индии избили в ночном клубе в Тбилиси за отказ заплатить $40 тысяч

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МВД Грузии начало расследование инцидента, произошедшего в ночь на пятницу в ночном клубе "Черная роза" в Тбилиси, когда охранники заведения побили индийских туристов, отказавшихся оплатить счет на крупную сумму, сообщают грузинские СМИ.

Согласно распространенной информации, более 20 индийских туристов при посещении ночного клуба заплатили по $20 за вход. Во входную плату, как объяснили туристам, входило и предоставление спиртных напитков.

Однако позднее представители клуба выставили отдыхающим из Индии счет в $40 тыс. Туристы начали спорить. Они даже заявили о готовности заплатить половину представленного счета. Но это предложение не устроило руководство клуба.

В дело вмешались охранники. Индийских туристов побили. В результате одного из них даже доставили в больницу, но позже, оказав помощь, выписали.