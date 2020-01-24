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Два человека погибли в результате взрыва в Хьюстоне

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, два человека стали жертвами мощного взрыва в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post.

Взрыв произошел в ночь на пятницу в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По словам очевидцев, в зданиях, которые находились неподалеку, от ударной волны вылетели стекла.

Причины взрыва пока не установлены. Однако полиция не считает, что происшествие имеет террористический след. "У нас нет причин предполагать, что речь идет о терроризме", - заявил глава местной полиции Арт Асеведо.

Жителей близлежащих домов не эвакуировали, но им рекомендовали сохранять бдительность вплоть до выяснения обстоятельств взрыва.

США Хьюстон

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