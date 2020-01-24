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В Багдаде пропали сотрудники французской организации помощи христианам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Четверо человек из неправительственной организации "Срочная помощь христианам Востока" (SOS Chretiens d'Orient) пропали в Багдаде. Об этом сообщила в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на представителя организации.

Исчезли трое французских сотрудников и один гражданин Ирака, уточнили в ассоциации. "Они покинули свой отель и отправились на встречу в Багдад", - сообщила член организации Жанна дер Агопян.

По ее словам, сотрудники пропали в понедельник вечером, однако известно об этом стало только сейчас. "Мы потеряли с ними телефонный контакт поздно вечером в понедельник", - добавила дер Агопян.

По предварительным данным, речь идет о возможном похищении.

Как сообщает издание, французы отправились в Багдад, чтобы продлить визы и решить административные вопросы.

По данным французских СМИ, в ассоциации сообщили, что уже предупредили французские власти об инциденте.

Кроме того, подчеркивается, что пропавшие - это "здоровые опытные люди с отличным знанием правил безопасности в опасной зоне".

SOS Chretiens d'Orient - французская неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Париже.

Филиалы организации находятся в иракском Курдистане, один из которых - в столице Эрбиле. Также сотрудники организации работают в Сирии, Ливане, Иордании и Египте.

Ирак Багдад Франция

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