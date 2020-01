Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.

Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M