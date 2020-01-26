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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:48

Американская пивоварня начала размещать на банках фотографии собак из приюта

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пивоварня Motorworks Brewing из Флориды (США) выпустила специальную партию баночного пива с изображением собак из местного приюта для животных.

Как сообщает CBS, акция оказалась успешной. Всего было продано около 150 эксклюзивных упаковок (по четыре банки каждая) с изображением собак, две из них уже нашли новых хозяев.

Представители пивоварни рассказывают, что получают огромное количество обращений и подумывают о выпуске новой партии.

Вся выручка от продажи этих банок пива будет передана местной волонтерской организации, помогающей бездомным животным.

США

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