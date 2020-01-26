В Таиланде на аукционе продали машину с грузом амфетаминов

Уничтожение наркотика "яба" в Таиланде. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Таиландская служба по контролю за оборотом наркотиков по ошибке выставила на аукцион конфискованный автомобиль с грузом наркотиков, сообщает "Би-би-си".

Покупатель приобрел Honda CR-V за $19 тысяч. Когда машину пригнали в автосервис, в бампере обнаружили 94 тысячи таблеток амфетаминов.

Автомобиль конфисковали в прошлом году. Как заверили в службе по контролю за оборотом наркотиков, его тщательно осмотрели, как и полагается в таких ситуациях. Когда машину задержали, на заднем сидении нашли 100 тысяч таблеток.

Но за бампером партию "ябы" (незаконное вещество представляющее собой комбинацию метамфетамина и кофеина) не нашли, так как наркотик "был хорошо спрятан", объясняют службы.

Механика и нового владельца машины обещали наградить за их помощь.

"Яба", что переводится как "безумное лекарство", обычно ввозится в Таиланд из Мьянмы. В 2018 году было конфисковано 516 млн таблеток наркотика.