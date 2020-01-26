Председатель КС Армении подаст в суд на премьера Пашиняна

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян поручил своим адвокатам подготовить судебный иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В субботу, 25 января, Пашинян и Товмасян оказались в центре публичного спора. В частности, в ходе пресс-конференции Пашинян заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС, после чего предлагал властям свои услуги.

В ответ председатель КС через своих адвокатов назвал озвученные премьером заявления не соответствующими действительности.

Действующие власти Армении добиваются отставки председателя КС Грайра Товмасяна. Ранее КС Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна.

Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.