Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

Председатель КС Армении подаст в суд на премьера Пашиняна

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян поручил своим адвокатам подготовить судебный иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В субботу, 25 января, Пашинян и Товмасян оказались в центре публичного спора. В частности, в ходе пресс-конференции Пашинян заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС, после чего предлагал властям свои услуги.

В ответ председатель КС через своих адвокатов назвал озвученные премьером заявления не соответствующими действительности.

Действующие власти Армении добиваются отставки председателя КС Грайра Товмасяна. Ранее КС Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна.

Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

Армения

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Двоих российских дипломатов выдворили из Болгарии

Новый коронавирус в Китае

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Силы Хафтара продолжили наступление на Мисрату на побережье Ливии

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

В Ираке применили боевые патроны на антиправительственных протестах

Новый коронавирус в Китае

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

В Таиланде на аукционе продали машину с грузом амфетаминов

В Таиланде на аукционе продали машину с грузом амфетаминов
Новый коронавирус в Китае

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными
Новый коронавирус в Китае

В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостановят автобусные перевозки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');