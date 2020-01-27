В Алабаме семь человек пропали в горящих лодках на причале на озере Гантерсвилль
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Алабаме в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале на озере Гантерсвилль. Как сообщил АР представитель пожарного департамента, семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество уточняется.
Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed— Pat Simon WAAY 31 News (@PatSimonWAAY31) January 27, 2020
A lot are house boats
7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock
7 people unaccounted for
17* agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS
Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.
Пожар начался ранним утром в понедельник.
Агентство по управлению в экстренных ситуациях округа Джексон призвало жителей Скоттсборо не пытаться приблизиться к месту пожара по суше или по воде.