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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:10

В Алабаме семь человек пропали в горящих лодках на причале на озере Гантерсвилль

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Алабаме в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале на озере Гантерсвилль. Как сообщил АР представитель пожарного департамента, семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество уточняется.

Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.

Пожар начался ранним утром в понедельник.

Агентство по управлению в экстренных ситуациях округа Джексон призвало жителей Скоттсборо не пытаться приблизиться к месту пожара по суше или по воде.

Алабама Скоттсборо Гантерсвилль

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