В Алабаме семь человек пропали в горящих лодках на причале на озере Гантерсвилль

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Алабаме в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале на озере Гантерсвилль. Как сообщил АР представитель пожарного департамента, семь человек пропали без вести и еще семь госпитализированы. Есть погибшие, но их количество уточняется.

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17* agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS — Pat Simon WAAY 31 News (@PatSimonWAAY31) January 27, 2020

Сгорели не меньше 35 судов - в основном, лодки, приспособленные под жилье.

Пожар начался ранним утром в понедельник.

Агентство по управлению в экстренных ситуациях округа Джексон призвало жителей Скоттсборо не пытаться приблизиться к месту пожара по суше или по воде.