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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

В работе YouTube произошел сбой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пользователи видеосервиса YouTube сообщили о сбоях в работе сайта, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который ведет мониторинг работы интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в понедельник около 18:14 по московскому времени. Наибольшее количество проблем испытывают пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки. В России жалобы поступают преимущественно из Москвы, следует из данных сервиса.

По данным Downdetector, 48% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% - на проблемы с просмотром видео, 13% - на проблемы со входом в личные аккаунты.

YouTube

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