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Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни 47 человек

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни 47 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Не менее 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, сообщает региональная служба гражданской обороны.

Согласно данным ведомства, наибольшее число смертей приходится на столицу штата Белу-Оризонти, где стихия унесла жизни 13 человек. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Более 18 тысяч человек перемещены в центры временного размещения, более 3,3 тыс. из них остались без крова.

В связи со стихией власти штата ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата, зонами бедствия объявлены три города.

Бразильские СМИ отмечают, что федеральное правительство страны направило пострадавшим районам финансовую помощь в размере $20 млн.

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