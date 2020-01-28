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Масштабы американских бомбардировок в Афганистане достигли десятилетнего пика

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская авиация за 2019 год нанесла в Афганистане больше ударов, чем за какой-либо сопоставимый период времени за последние как минимум десять лет, сообщили во вторник американские СМИ со ссылкой на данные Центрального командования ВВС США.

Так, в 2019 год США сбросили на цели в Афганистане 7 423 единицы боеприпасов. Таким образом, речь идет о значительном росте интенсивности ударов американских военных в этой стране: на прежнем пике бомбардировок, который пришелся на 2009 год, всего было сброшено 4 147 единиц боеприпасов.

СМИ напоминают, что после избрания президентом США Дональд Трампа в 2016 году США нарастили масштабы воздушных ударов, а Белый дом отменил прежние ограничения на ведение воздушных операций, призванные снизить вероятность потерь среди мирных жителей.

Впоследствии ООН и правозащитники отмечали, что увеличение количества авиаударов США и афганских вооруженных сил привело к росту числа жертв среди гражданских лиц.

Так, в ООН сообщали, что за первую половину 2019 года из-за действий афганских правительственных сил и США погибли 717 гражданских лиц - на 31% больше, чем в 2018 году.

СМИ отмечают, что информация о американских бомбардировках появилась на фоне продолжающихся переговоров США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) о заключении мирного договора и выводе американского контингента из Афганистана.

США Афганистан

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