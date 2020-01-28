Депутата парламента Эстонии, часто ездившего в РФ, вывели из комиссии по обороне

Мартин Репинский не прошел контроль безопасности, предусмотренный для членов этой комиссии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента Эстонии Мартин Репинский переведен из комиссии по государственной обороне в конституционную комиссию; сам парламентарий предположил, что причиной этому стали его частые контакты с российскими бизнесменами.

Как сообщил во вторник портал "Дельфи", Репинский не прошел контроль безопасности, который предусмотрен для депутата, входящего в комиссию по гособороне. "Как я полагаю, причиной отказа мне в выдаче разрешения к тайнам НАТО явился факт моих частых поездок в Российскую Федерацию. Моей целью всегда было способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами наших стран. Таким образом способствую привлечению инвестиций из России и расширению эстонского бизнеса на территории восточных соседей", - написал Репинский в фейсбуке.

Он отметил, что никогда не скрывал своих усилий по обмену контактами между Эстонией и Россией, "но, если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества", - сообщил Репинский.

Он добавил, что в конституционной комиссии намерен отстаивать то, чтобы прописанные во второй главе Конституции права всех и каждого гражданина республики всегда были защищены, а сформулированные в ней защита нацменьшинств и принципы автономии стали бы в Эстонии реальностью.