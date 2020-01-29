Додон призвал не считать Молдавию пророссийской или проамериканской страной

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что приоритетом руководства страны является проведение сбалансированного внешнеполитического курса, он также призвал мировое сообщество не считать республику пророссийской или проамериканской страной.

"Республика Молдова - европейская страна, и мы поддерживаем идею создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Мне бы хотелось, чтобы Молдову больше не считали пророссийской, проевропейской, проамериканской или прорумынской", - сказал Додон, выступая в среду на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Президент заверил, что он и новое правительство нацелены на "сбалансированный внешнеполитический курс". "Это предполагает эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление и развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, нашими соседями Румынией и Украиной, США, Турцией и другими странами", - подчеркнул молдавский лидер.

По его словам, "принцип сбалансированной внешней политики предлагает открытость ко всем международным партнерам, как на Западе, так и на Востоке. "Геополитическая борьба между партиями Молдовы привела в замешательство граждан и часто блокировала развитие страны. Все, кто участвовал в политике, должны взять на себя ответственность за эту ситуацию, извлечь из нее уроки и осуществить необходимые преобразования с тем, чтобы наша страна больше не разделялась на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и так далее", - отметил Додон.

Он считает важным "не генерировать геополитические стереотипы, а сосредоточиться на демократических ценностях". "Моя цель и мое самое большое желание как президента - объединить людей, бороться с этим ложным геополитическим разделением, созданным политическими партиями в их стремлении обеспечить для себя полностью контролируемый электорат. Поэтому прошу вас: не поддерживайте партии, поддерживайте граждан Республики Молдова. Можете критиковать президента, правительство, министров. Но нужно поддержать страну и ее граждан", - заявил Додон.