Душевнобольной устроил погром в храме на Украине и избил людей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, который во вторник, 28 января, вечером устроил погром в храме Жен Мироносиц в Харькове.

Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который страдает психическим заболеванием. Он был доставлен на скорой в одну из городских больниц. "Во время осмотра (места происшествия - ИФ) сотрудники полиции установили, что мужчина повредил имущество храма, бил иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились", - сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские установили, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в октябре 2018 года, когда угрожал себя взорвать в такси неподалеку от пункта пропуска Гоптовка, также расположенного в Харьковской области.

Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план "Гром". После переговоров сотрудникам правоохранительных органов удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, как утверждал задержанный, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Учитывая психическое состояние правонарушителя, его госпитализировали в специализированную психиатрическую больницу.

Тогда по факту инцидента было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

В январе 2019 года обвинительный акт по этому производству был направлен в суд, его рассмотрение пока продолжается. Обвиняемого подвергли принудительному лечению.