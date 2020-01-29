Самолет, вылетевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц

Лайнер "Азербайджанских авиалиний" благополучно вернулся в аэропорт вылета

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), направляющийся из Баку в Москву, вернулся в Азербайджан после столкновения со стаей птиц, говорится в сообщении перевозчика.

"Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAZ, вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени (19:31 по московскому времени - ИФ), после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 20:56 по бакинскому времени (19:56 по Москве) самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. "Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом" - говорится в сообщении перевозчика.