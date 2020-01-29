Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Самолет, вылетевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц

Лайнер "Азербайджанских авиалиний" благополучно вернулся в аэропорт вылета

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), направляющийся из Баку в Москву, вернулся в Азербайджан после столкновения со стаей птиц, говорится в сообщении перевозчика.

"Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAZ, вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени (19:31 по московскому времени - ИФ), после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 20:56 по бакинскому времени (19:56 по Москве) самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. "Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом" - говорится в сообщении перевозчика.

Азербайджанские авиалинии AZAL Баку Москва

Новости

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Трамп подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой

Brexit

Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Американские журналисты сообщили о высадке в Ливии турецких военных

Минобороны РФ сообщило о гибели свыше 300 военных и мирных жителей в Идлибе

Минобороны РФ сообщило о гибели свыше 300 военных и мирных жителей в Идлибе

В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

На Куршскую косу выбросило тонны парафина

На Куршскую косу выбросило тонны парафина

Хуситы заявили об ударе по нефтяному объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударе по нефтяному объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии

WSJ узнала о планах основателя Victoria's Secret продать бренд

WSJ узнала о планах основателя Victoria’s Secret продать бренд

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');