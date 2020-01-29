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Джонсон пообещал "уважительно" праздновать выход Великобритании из ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в пятницу будет отмечать выход Великобритании из ЕС и отнесется к этому событию "уважительно".

"Я буду делать то же, что и все остальные, я с достоинством проведу выход из Евросоюза. Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события", - приводят британские СМИ слова Джонсона. Также он пообещал при этом помнить о том, что в данном случае нужно не обидеть ни сторонников, ни противников Brexit.

По словам премьера, Brexit будет "великолепным моментом для нашей страны, моментом надежды и новых возможностей".

Ранее в среду сообщалось, что депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

Великобритания согласно плану покинет ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 1 февраля по Москве).

Великобритания ЕС

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