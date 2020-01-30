Сильное землетрясение произошло в центральной части Индонезии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 112 к западу от города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 02:47 мск в четверг землетрясения имел координаты 0.58 градуса северной широты и 126.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".