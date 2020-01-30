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Два старых американских спутника, вопреки опасениям астрономов, не столкнулись

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Столкновения над американским штатом Пенсильвания двух неработоспособных американских спутников, которого астрономы опасались в ночь на четверг, не произошло, сообщило в твиттере Космическое командование США.

18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что траектории движения запущенного в 1983 году спутника IRAS и запущенного в 1967 году военного спутника GGSE-4 пересеклись без столкновения. Это произошло на высоте примерно 900 км от Питтсбурга, спутники двигались со скоростью примерно 53 тыс. км в час.

Ранее специалисты, отслеживающие движение космического мусора, предупредили, что эти два спутника могли пройти на расстоянии 12 метров друг от друга. Обломки от их столкновения сгорели бы в атмосфере и не упали бы на Питтсбург, однако образовавшиеся при этом осколки смогли бы повредить другие объекты, находящиеся на орбите. Такой космический мусор способен сохраняться на орбите в течение десятилетий и даже веков.

Последнее крупное столкновение спутников произошло в 2009 году, отмечает BBC News.

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