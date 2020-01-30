В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударах ВКС в зоне деэскалации Идлиба

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о российском авиаударе в зоне деэскалации в Идлибе.

"Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб - информационная провокация. Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Ранее ряд СМИ, в том числе и турецкие, сообщил, что российские ВКС нанесли удар по населенному пункту на юге идлибской зоны деэскалации. Согласно этим сообщениям, погибли как минимум 10 мирных жителей, в зоне поражения оказались пекарня и больница.