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Полиция в Харькове начала спецоперацию после взрыва и стрельбы у дома ребенка

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Выстрелы и взрыв прозвучали в четверг днем в Харькове рядом с областным домом ребенка №2; после этого украинская полиция начала спецоперацию.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в 13:30 (14:30 по московскому времени) 30 января. На место инцидента выехали руководство регионального управления ведомства, следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.

"По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", - говорится в сообщении. Полиция начала осмотр места происшествия и поиск машины. В городе и области начали полицейскую операцию "Сирена".

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора областного дома ребенка №2 Елену Чистилину, никто из сотрудников и воспитанников учреждения не пострадал. Здание также не повреждено.

Харьков Харьковская область Украина

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