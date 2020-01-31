Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:53

Всемирный фонд дикой природы объявил 2020-й годом журавля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с заповедниками и общественными организациями объявил о старте Всемирного года журавля, в 2020 году экологи реализуют ряд проектов, направленных на сохранение местообитаний и изучение этих редких птиц.

"Сегодня стартует Всемирный год журавля. Азиатские журавли являются одним из ключевых групп для этого года. В этом году мы планируем целую серию мероприятий, которые будут направлены на сохранение местообитаний, изучения птиц и экопросвещения", - сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов в пятницу.

В акции принимает участие WWF России, Китая, Монголии, международный Журавлиный фонд (группа ученых, которые изучают журавлей по всему миру), 24 заповедника и национальных парка, 22 общественных организации Амурского экорегиона и шесть дружин охраны природы.

WWF организовал кампанию по защите журавлей, так-как считает, что численность этих птиц уменьшается.

"В мире обитает 15 видов журавлей. Шесть из них - в бассейне реки Амур. Данные по численности, которые имеются сейчас, показывают постепенную деградацию большинства видов журавлей. У нас достаточно стабильные виды из журавлей, обитающих в бассейне Амура - красавка и серый журавль. Остальные снижают свою численность", - отметил координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), координатор года журавля в бассейне Амура Юрий Гафаров.

Основная причина сокращения популяции журавлей - влияние человеческой деятельности. В первую очередь в России, Китае и в Монголии проблемой являются пожары, так-как журавли гнездятся на земле, на водно-болотных угодьях. Также на численность влияет осушение болот и распашка их для выращивания сельхозкультур, использование степей и болот для выпаса скота, застройка мест обитания, браконьерство в местах выведения потомства и зимовок птиц.

В Год журавля WWF России проведет работу по созданию новых и повышению статуса существующих ООПТ в ключевых местах обитания журавлей, проведет учет численность журавлей, поддержит деятельность антибраконьерских и противопожарных групп, проведет масштабную просветительская акция "Журавль - птица мира".

В октябре 2020 на Дальневосточной конференции по заповедному делу будет рассмотрена новая редакция Стратегии сохранения японского и даурского журавлей, наиболее редких в бассейне Амура.

Всемирный фонд дикой природы WWF

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Brexit

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Brexit

Посол РФ в Лондоне назвал Brexit шансом для развития российско-британских отношений

WP узнала о планах Белого дома сохранить в новом бюджете размер помощи Киеву

Новый коронавирус в Китае

Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 200 человек

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Новый коронавирус в Китае

За сутки 42 человека умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

За сутки 42 человека умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ

Новый коронавирус в Китае

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');