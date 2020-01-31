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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:34

Заблокированных из-за подозрения на вирус пассажиров Costa Smeralda начали выпускать на берег

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пассажиры с круизного лайнера Costa Smeralda, которым не разрешали сойти на берег в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрений на заражение двух человек "уханьским" вирусом, начали покидать судно, сообщает итальянская La Repubblica.

По данным издания, это стало возможно после того, как у двух пассажиров взяли необходимые анализы и они оказались отрицательными. Выяснилось, что женщина из Китая почувствовала жар, поскольку заразились неопасным видом гриппа. Из соображений безопасности состояние здоровья проверили и у ее мужа.

Круизный лайнер, на борту которого находились около 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, был заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра 30 января.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

По последним данным, в самом Китае зарегистрировано 9692 случая заражения вирусом 2019-nCoV, погибли 213 человек.

Италия Китай

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