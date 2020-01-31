Президент Эстонии посетила российскую научную станцию в Антарктике

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках эстонской научной экспедиции на парусно-моторном судне Admiral Bellingshausen посетила в Антарктиде российскую научную станцию Беллинсгаузен, где отмечалось 200-летие открытия материка.

"На научной станции Беллинсгаузен прошло самое торжественное мероприятие по случаю знаменательного дня. Кроме флагов государств, имеющих здесь свои научные станции, здесь на мачте был и флаг Эстонии", написала у себя в фейсбуке в четверг Кальюлайд.

Президент высоко оценила ведущееся здесь международное сотрудничество в области науки и охраны окружающей среды. "Неважно, откуда мы прибыли и какое государство представляем, в наших руках есть сила что-то предпринять и напрячь усилия во имя будущего", написала Кальюлайд.

"Вместе с руководителями антарктических станций мы разрезали праздничный торт," - сообщила глава государства, снабдив свое письмо серией фотографий из Антарктики.

В Антарктике Кальюлайд вместе с участниками эстонской экспедиции принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытию материка.

Первооткрыватель Антарктики Фаддей Беллинсгаузен родом из Эстонии, появился на свет на острове Сааремаа в Лахетагузе 20 сентября 1778 года. Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса, участник первого кругосветного плавания на шлюпе "Надежда" под командованием также выходца из остзейских дворян Ивана Крузенштерна, Беллинсгаузен в 1819—1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.