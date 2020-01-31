Поиск
Важно
В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Грузовик Cygnus успешно отстыковался от МКС без участия экипажа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после почти трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в пятницу успешно отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке грузовика от американского сегмента станции - модуля Unity была завершена в 09:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Особенностью нынешней операции по расстыковке стало то, что она полностью осуществлялась по командам с Земли без участия экипажа МКС.

Через 24 часа после отхода корабля МКС он должен будет осуществить вторую свою миссию - вывод на орбиту группу научных мини-спутников, сообщило НАСА. Затем по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Корабль забрал с собой со станции мусор и отходы общим весом 2,6 тонны.

Как сообщалось, выведенный на орбиту в начале ноября 2019 года с помощью ракеты-носителя Antares грузовик Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 12-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman на МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корпорация Northrop Grumman планирует 9 февраля направить к МКС очередной грузовой космический корабль Cygnus в рамках контракта с НАСА по снабжению станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

Cygnus МКС

Новости

Начата эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

Brexit

Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit

Новый коронавирус в Китае

В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Новый коронавирус в Китае

В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Brexit

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Brexit

Посол РФ в Лондоне назвал Brexit шансом для развития российско-британских отношений

WP узнала о планах Белого дома сохранить в новом бюджете размер помощи Киеву

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');