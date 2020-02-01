В США представили мировой рейтинг аналитических центров

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в торжественной обстановке был представлен ежегодный мировой рейтинг аналитических центров. Его составлением занимаются ученые из университета Пенсильвании (США). В прошлом году, 14-м по счету, он составлялся на основе опроса почти двух тысяч организаций и четырех тысяч экспертов по всему миру. Это работники аналитических центров, научных кругов, неправительственных организаций и СМИ.

Рассказывает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Анализировалась работа 176 исследовательских центров мирового уровня, которые работают в области обороны и национальной безопасности, внешней политики и международных отношений, международной экономической политики и в категории "Лучшая конференция". Лидирует в общемировом списке американский Фонд Карнеги (США). В первой десятке исследовательские центры из США, Бельгии и Франции. Московский центр Карнеги занял 26-е место, ИМЭМО РАН – 33-е.

Президент ИМЭМО академик Александр Дымкин считает, что 33-е место - "это достаточно высокий уровень". "Это значит, что мы входим в топ-50 мозговых центров мира, а таковых, я думаю, насчитывается несколько тысяч".

Наибольшее количество аналитических центров из России (16) представлено в категории "Лучшие исследовательские организации Центральной и Восточной Европы". Московский центр Карнеги занял в этой категории 3-е место, ИМЭМО РАН – 8-е, Центр экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы – 15-е место, МГИМО МИД РФ – 16-е и Институт США и Канады РАН – 26-е место.

Обращает внимание, что по многим направлениям исследовательские центры Карнеги, как в США, так и в различных странах, в том числе и в России, по многим направлениям входят в первые полсотни.

В категории "Ведущие аналитические центры в области обороны и национальной безопасности" ученые Института мировой экономики и международных отношений заняли 38-е место, опередив своих коллег из Института США и Канады (40-е место), МГИМО МИД РФ (69-е место), а также Совет по внешней оборонной политике (58-е место) и Российский совет по международным делам (107-е место). Первые места в этой категории в основном также занимают американские центры. Всего оценке подлежало 110 мировых центров.

Значительно опередили ученые ИМЭМО РАН своих российских коллег по направлению "Ведущие аналитические центры в области внешней политики и международных отношений". Из 156 представленных номинантов они заняли 38-е место; Совет по внешней и оборонной политике - 69-е место. Первые три места заняли институты из США и Франции. К сожалению, другие наши участники в последней двадцатке.

Примечательно, что в категории "Ведущие аналитические центры в области международной экономической политики" ИМЭМО РАН занял 11-е место из 85 участвующих в рейтинге, МГИМО МИД РФ – 54-е, а институт Гайдара – 64-е. Первые места поделили институты из Бельгии, США и Австрии.

Исследовалась и такая категория как "Лучшие аналитические центры, аффилированные с правительствами своих стран". Фактически, это означает, что к мнению ученых этих центров активно прислушивается правительство. Примечательно, что из 74 исследуемых "мозговых" центров ИМЭМО РАН занял 19-е место, Совет по внешней оборонной политике – 26-е, а Аналитический центр при правительстве РФ – лишь 67-е.

Есть чем гордиться ученым ИМЭМО РАН в категории "Лучшая конференция". В этом направлении, как правило, он занимал последние годы не выше 12-го места, а в прошлом году – 8-е. Безусловно, здесь большое значение имеет авторитет такой прославленной конференции как "Примаковские чтения".

Эпилог

Несмотря на то, что среди лидеров, входящих в первую десятку, российских исследовательских центров почти нет, но президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин считает, что проведение такого ежегодного мирового рейтинга полезно для ученых всех стран, в том числе, безусловно, и для России. Подобный научный конкурс позволяет видеть глобальную конкуренцию на рынке "фабрик идей". Видно кто есть кто в какой стране. Этот рейтинг помогает, конечно, и при формировании глобальной структуры научной деятельности. Особое значение рейтинги имеют для тех стран и структур, которые живут исключительно на контрактах. Занимаемое ими место, безусловно, влияет на возможности их получения.

Что касается России, то у нас такая контрактная система еще не очень принята, а потому и нет жесткой открытой конкуренции.

Конечно, переоценивать роль этих рейтингов не надо. На их составление , безусловно, влияет субъективное мнение аналитиков, но и умалять их роль тоже не стоит: все-таки над ними работают ведущие ученые многих стран мира.