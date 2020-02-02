Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Хафтар подтвердил готовность направить представителей в комиссию по перемирию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил, что готов направить своих представителей на заседание комиссии, которая займется укреплением режима прекращения огня в Ливии.

В твиттере миссии ООН в Ливии отмечается, что такую позицию Хафтар озвучил на встрече со спецпредставителем ООН Гассаном Саламе.

"Он подтвердил участие ЛНА в работе совместной военной комиссии 5+5, которая начнется в скором времени в Женеве", - говорится в сообщении.

Изначально о готовности сторон ливийского конфликта участвовать в работе комиссии стало известно в январе - по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

В Ливии сохраняется двоевластие: борьбу друг с другом ведут силы Хафтара и сторонники признанного ООН правительства, базирующегося в Триполи.

Ливия

Новости
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Помощник Зеленского заявил о планах превращения Донбасса в процветающий регион

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.
Новый коронавирус в Китае

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

Новый коронавирус в Китае

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Новый коронавирус в Китае

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пациентов с коронавирусом в Китае

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');