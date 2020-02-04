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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:53

В Казахстане мужчина выдумал историю с ограблением, чтобы избежать семейной ссоры

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Житель поселка Гульдала Алматинской области Казахстана проиграл в автоматах небольшую сумму и, чтобы избежать ссоры с супругой по этому поводу, написал заявление о том, что его якобы ограбили, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

Однако при разбирательствах в отделе полиции мужчина признался, что выдумал историю с ограблением, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

По информации полиции, теперь 33-летнему сельчанину по статье 419 УК Казахстана "Заведомо ложный донос" грозит либо крупный штраф, либо исправительные работы, либо общественные работа на срок до 200 часов.

Гульдала Алматинская область Казахстан

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