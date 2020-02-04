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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на ликвидацию "Партии прогресса" Навального

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на отмену госрегистрации "Партии прогресса" Алексея Навального в 2015 году, сообщили в юридической службе "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), основанного оппозиционером.

"ЕСПЧ коммуницировал жалобу на ликвидацию "Партии прогресса" и направил вопросы Российской Федерации. Прошло четыре года с момента подачи жалобы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в жалобе говорится о нарушении статьи 11 Европейской конвенции по правам человека и статьи 3 протокола №1 конвенции (право на свободу собраний и объединений, право на свободные выборы).

В Минюсте РФ 28 апреля 2015 года сообщили, что "Партия прогресса" лишена государственной регистрации по решению ведомства, а сведения о ней и ее структурных подразделениях исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно позиции Минюста, "Партия прогресса" нарушила положение закона "О политических партиях", по которому партия должна зарегистрировать отделения не менее чем в половине субъектов России в течение шести месяцев со дня государственной регистрации самого объединения.

Замоскворецкий суд Москвы летом 2015 года признал законными действия Минюста.

ЕСПЧ Партия прогресса Алексей Навальный

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