На Украине при получении взятки задержали чиновника правительства

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата кабинета министров Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса) от представителя строительного бизнеса.

"По предварительной информации, чиновник секретариата кабмина с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен (более $100 тысяч - ИФ). "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", - сообщается на сайте ГБР во вторник вечером.

Руководитель управления задержан непосредственно при получении взятки в сумме 2 млн грн ($80,5 тысяч - ИФ). Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.