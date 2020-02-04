Россиянка погибла в Грузии в результате схода лавины
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гражданка РФ погибла в Грузии в результате произошедшего во вторник вечером вблизи поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете схода лавины, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Согласно распространенному службой сообщению, на участке автомобильной дороги Коби-Гудаури в результате схода лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека.
"В результате происшествия погибла одна женщина - гражданка РФ", - говорится в сообщении.
Спасателям удалось вызволить из упавшего автомобиля живыми двух человек - граждан Грузии и Армении.