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Россиянка погибла в Грузии в результате схода лавины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гражданка РФ погибла в Грузии в результате произошедшего во вторник вечером вблизи поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете схода лавины, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Согласно распространенному службой сообщению, на участке автомобильной дороги Коби-Гудаури в результате схода лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека.

"В результате происшествия погибла одна женщина - гражданка РФ", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось вызволить из упавшего автомобиля живыми двух человек - граждан Грузии и Армении.

Грузия

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