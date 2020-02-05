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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

Президент Армении разрешил полиции прослушивать телефоны без спецразрешения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о внесении изменений в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", который разрешает полиции прослушивать телефонные переговоры без получения специального разрешения от Службы национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян подписал закон во вторник, 4 февраля.

До принятия закона правом на прослушку пользовалась лишь Служба национальной безопасности.

По мнению авторов закона, это нововведение позволит сэкономить время и увеличить эффективность раскрытия преступлений.

Армения Армен Саркисян

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