Президент Армении разрешил полиции прослушивать телефоны без спецразрешения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о внесении изменений в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", который разрешает полиции прослушивать телефонные переговоры без получения специального разрешения от Службы национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян подписал закон во вторник, 4 февраля.



До принятия закона правом на прослушку пользовалась лишь Служба национальной безопасности.

По мнению авторов закона, это нововведение позволит сэкономить время и увеличить эффективность раскрытия преступлений.