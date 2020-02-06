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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:12

Лавров и глава МИД Кубы проводят встречу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес проводят встречу в Сантьяго-де-Куба.

Переговоры в узком составе проходят после посещения министрами мемориального кладбища Святой Ифигении, где они почтили память национальных героев Острова Свободы, в том числе Фиделя Кастро.

Накануне визита на Кубу Лавров вновь заявил, что Москва не приемлет усиление санкционного давления на Гавану со стороны Вашингтона. При этом глава российского МИД отметил, что США не оставляют попыток "переформатировать Латиноамериканский регион под свои геополитические интересы".

Россия Куба Сергей Лавров

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