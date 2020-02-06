Спускаемый аппарат "Союза" отделился от бытового и приборного отсеков

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13", на котором на Землю возвращаются рекордсменка по продолжительности полета среди женщин, американка Кристина Кук, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков, передает в четверг корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

Разделение произошло в 11:46 по московскому времени, перед этим на корабле были включены двигатели на торможение и сход с околоземной орбиты.

Как сообщалось, корабль "Союз МС-13" отстыковался от МКС в 8:49 по московскому времени. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12:13 в районе, расположенном к юго-востоку от казахстанского города Жезказган Карагандинской области.

В обеспечении посадки задействованы три самолета, 12 вертолетов, шесть поисково-эвакуационных машин и 15 единиц вспомогательной техники; развернуты пять пунктов управления.