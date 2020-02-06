Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Как передает корреспондент "Интерфакса", часть народных депутатов заняла места у стола президиума. При этом представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" окружили трибуну. Рядом с ними находятся депутаты фракции "Слуга народа", которые хотели помешать блокированию работы парламента.

Этому предшествовала небольшая потасовка между представителями "Слуги народа", которые находились в президиуме, и членами фракции "Батькивщина", которые стремились пройти туда. В итоге в президиум удалось пройти лишь лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и еще нескольким женщинам-парламентариям. Попытки мужчин-нардепов этой фракции пройти туда же успехом не увенчались.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум. Вместе с тем лидер "Батькивщины" продолжает находиться в президиуме на месте спикера Рады.

Украинский парламент рассмотрит в четверг во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", предусматривающий открытие рынка земли на Украине и позволяющий ее продажу.

Противники законопроекта собрались утром на улице Банковой в Киеве перед зданием офиса президента Украины с требованием не допустить принятия парламентом этого законопроекта. Затем протестующие пришли к зданию Рады.