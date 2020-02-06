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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потек алкоголь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Жители дома в индийском штате Керала обнаружили, что из их кранов течет коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, сообщает "Би-би-си". Оказалось, что из водопроводных кранов лилась смесь пива, бренди и рома.

Жители с властями, и выяснилось, что именно чиновники виноваты в загрязнении водопровода, хоть они и сделали это случайно. Оказалось, что неподалеку было захоронено около 6 тыс. литров конфискованного алкоголя. По решению суда конфискат вылили в специально выкопанную яму, однако алкоголь просочился в землю, а затем попал в колодец, из которого в дом поступает питьевая вода.

"Би-би-си" отмечает, что запах жидкости был таким резким, что попробовать ее на вкус никто не захотел.

Очистка колодца займет около месяца. Пока жителям дома подвозят воду отдельно.

Индия

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