В США заявили, что Дамаск "не проживет и недели без помощи России на поле боя"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия могла бы помочь в решении сирийского конфликта, однако она не прилагает достаточных усилий для достижения этой цели, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри; он также высказался мнение, что режим сирийского президента Башара Асада не сможет продержаться долго в противостоянии с вооруженной оппозицией без военной помощи Москвы.

"Наша проблема с Россией заключается в том, что она не действует конструктивно, несмотря на многие предложения, поступающие время от времени от России и указывающие на то, что она хотела быть полезной; и время от времени как в случае с конституционным комитетом, мы видим просвет", - цитируются в распространенном в четверг пресс-релизе Госдепа слова спецпредставителя, сказанные на брифинге 5 февраля.

"Однако нас (США - ИФ) особенно поразило то, каким образом россияне в последний момент запечатали контрольно-пропускные пункты для доставки (в Сирию - ИФ) гуманитарной помощи, а ведь они так необходимы", - отметил спецпредставитель.

Джеффри также сказал, что Россия могла бы предпринять "различные политические меры" по урегулированию сирийского конфликта, например, "выполнить резолюцию СБ ООН 2254", организовать "совместное сотрудничество, чтобы достать террористов, начиная с группировки ИГ (запрещена в России - ИФ)", а также способствовать выводу из региона иранских сил.

Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет смены режима в Дамаске, а лишь изменений в его поведении. Согласно утверждениям Джеффри, Сирия "не проживет и недели без помощи России на поле боя", поэтому именно Россия может принять решение о будущем этой республики.

Проблема доставки гумпомощи в Сирию

В январе после многочисленных консультаций члены Совета Безопасности пришли к общему решению и приняли предложенную Бельгией и Германией резолюцию о продлении мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам до 10 июля 2020 года. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться только через два пункта пропуска на границе с Турцией, два других на границе с Иорданией и Ираком были исключены.

Однако западные члены Совета Безопасности ООН остались недовольны компромиссной резолюцией о продлении на полгода трансграничной гумпомощи Сирии и обвинили Россию в политизации гуманитарной темы.

Отвечая на слова своих западных коллег в зале заседаний Совета, постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил им, что трансграничный переход на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" не используется с октября 2019 года, а погранпереход из Иордании "Аль-Рамата" - с лета 2018 года.

"А на северо-восток Сирии идут поставки гуманитарных грузов через территории, подконтрольные правительству. Этот факт отражен в докладе Генерального секретаря ООН S/2019/949. Об этом, правда, предпочитают умалчивать", - отметил российский постпред.