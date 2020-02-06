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Глава Нацкомитета демократов потребовал пересчитать результаты кокусов в Айове

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес призвал демократов Айовы провести пересчет результатов внутрипартийных выборов.

"Всему есть предел. В свете проблем, которые возникли при реализации плана отбора делегатов, и для обеспечения общественного доверия к результатам (кокусов - ИФ) я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет результатов", - написал Перес в своем твиттере.

К четвергу 6 февраля было обработано 97% бюллетеней на предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова.

В настоящее время лидирует бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич - у него 26,2% голосов. У его ближайшего преследователя - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 26,1%.

На третьем месте остается сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,2%).

Бывший вице-президент США Джо Байден занимает четвертое место (15,8%).

Голосование состоялось еще в понедельник, однако из-за технических неполадок и проверок данных на достоверность подсчет голосов так до сих пор и не завершен.

Ранее Байден выразил недовольство демократам Айовы из-за задержки результатов кокусов и потребовал "исчерпывающего объяснения" сложившейся ситуации.

Президент США Дональд Трамп также выступил с критикой в адрес демократов за плохую организацию внутрипартийных выборов в Айове.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной кампании.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Первые праймериз - тайное голосование за определенного кандидата или делегата - пройдут 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир. Это будет второе внутрипартийное голосование. Затем кокусы и праймериз пройдут в других штатах.

Как правило, голосование в последние месяцы первичных выборов носит скорее формальный характер, так как вероятный победитель определяется на более ранних этапах. Исход первичных выборов нередко определяют результаты кокусов и праймериз в первых небольших штатах, в частности, в Айове.

США Айова

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