Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Этот сценарий уже был реализован в случае с "РусАлом" , когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "РусАла" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%, напоминает Bloomberg.

Ситуация в Венесуэле, переживающей тяжелейший экономический кризис, обострилась после того, как в январе 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики.

На этой неделе, после того, как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

"Мы намерены в ближайшие недели очень внимательно рассмотреть этот вопрос... Вероятно, США в недалеком будущем примут меры по этой проблеме", - сказал О'Брайан.

"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

Любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, компания оставляет за собой право защищаться, заявляла НК.

"Угрозы введения санкций в отношении компании или ее структурных подразделений и одновременное наличие ряда генеральных лицензий, позволяющих американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с PDVSA, в том числе в рамках существующих задолженностей или в рамках совместных предприятий, можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти", - отмечала "Роснефть".

В ноябрьской презентации "Роснефти" говорилось, что в третьем квартале венесуэльская PDVSA снизила долг перед компанией до $800 млн. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы составляла $2,3 млрд, на конец первого квартала 2019 года - $1,8 млрд, на конец второго квартала - $1,1 млрд.