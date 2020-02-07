Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в результате крушение легкого одномоторного самолета на юго-западе Аляски, сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в четверг, 6 февраля. Самолет Piper PA-32 разбился в сельской местности недалеко от города Тантутулиак. На борту находились четыре пассажира и один пилот.

Информации о том, что могло стать причиной крушения, пока нет. Расследованием авиакатастрофы займется Федеральное управление гражданской авиации США.