Минобороны Эстонии посоветовало президенту страны не ехать в Москву на 9 мая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Юри Луйк посоветовал эстонскому президенту Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на празднование Дня победы 9 мая.

"Я не советую этого, учитывая нынешнюю ситуацию", - сказал глава военного ведомства в опубликованном в пятницу интервью газете Sakala. Он напомнил, что Министерство иностранных дел России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, пакта Молотова-Риббентропа, Польши и Чехии.

"В таком контексте пребывание почетным гостем на параде (в Москве - ИФ) дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику", - сказал Луйк.

Ранее канцелярия президента сообщила, что глава государства пока не получала официального приглашения в Москву на празднование Победы 9 мая.

Глава Минобороны Эстонии также сообщил в интервью, что ситуация с возможным визитом президента России Владимира Путина в июне на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском городе Тарту, пока не прояснилась. Он напомнил, что Кальюлайд направила Путину приглашение принять участие в работе конгресса, но пока ответа не получила.