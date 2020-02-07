Российским актерам, пытавшимся дважды попасть на Украину, запретили въезд на 10 лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Двум российским актерам запретили въезд на Украину в течение 10 лет за сознательную попытку пересечь границу после уже полученного запрета на более короткий срок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу.

По данным ведомства, 6 февраля группа граждан РФ прибыла в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Гости сообщили украинским пограничникам, что едут на гастроли, а оснований не пускать их в страну нет.

"Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане РФ ехать на Украину отказались. После завершения всех процедур их вернули в Молдавию.

Однако уже через несколько часов эта же группа иностранцев снова появилась на украинской границе на другом пункте пропуска. Их вновь не пропустили в Украину, причем те двое, что уже имели запрет на въезд, были привлечены к ответственности за умышленное неисполнение вынесенного в их отношении решения и оштрафованы. Кроме того, им был продлен срок запрета до 10 лет.

Остальным четырем гражданам РФ запретили въезд в Украину на 3 года в соответствии с нормами закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Отмечается, что два вышеупомянутых актера, которым запретили въезд на Украина на 10 лет, играют в лирической комедии "Идеальный свидетель", которая поставлена по пьесе председателя Гильдии драматургов Петербурга Валентина Красногорова. В спектакле заняты Юлия Такшина, Игорь Ливанов, Илья Глинников и другие актеры.