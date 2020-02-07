Макрон объявил о сокращении французского ядерного арсенала

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эммануэль Макрон в пятницу объявил о сокращении Францией своего ядерного арсенала.

"Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок", - сказал Макрон, выступая в Париже перед офицерами - выпускниками военных учебных заведений,

Президент Франции предупредил, что европейские страны "не могут оставаться зрителями" перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений, призвав разработать "международную программу контроля над вооружениями".

"Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", - предупредил президент Франции. Он призвал европейские страны активно действовать в сфере обеспечения контроля над вооружениями в мире.

"Европейцы должны коллективно осознать, что в отсутствии законодательной базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой обычных вооружений, и даже ядерных вооружений, на своей собственной земле", - сказал Макрон в речи, в которой он изложил стратегию Франции для ее ядерного арсенала после Brexit.

Он подчеркнул, что сокращение ядерного арсенала Франции дает ей "законное право требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению, которое было бы постепенным, заслуживающим доверия и проверяемым".

Макрон также заявил, что крайне важно добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США. Французский лидер отметил, что хотя этот договор, срок которого истекает в 2021 году, и отражает реалии времен холодной войны, тем не менее, он еще актуален, так как у РФ и США по-прежнему самые большие арсеналы ядерного оружия в мире.

Президент Франции также выступил за принятие бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, поскольку она теперь, после Brexit, остается единственным государством, обладающим атомным оружием в Европейском союзе.