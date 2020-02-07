Россельхознадзор сообщил о первой вспышке АЧС в Греции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Греции подтверждена первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщил в пятницу Россельхознадзор со ссылкой на главное управление ветеринарии министерства сельского развития и продовольствия этой страны.

Вспышку АЧС в Греции подтвердили в среду, 5 февраля. В неблагополучном хозяйстве, расположенном в области Центральная Македония, содержалось 32 свиньи. В очаге чумы и прилегающей территории проводят мероприятия, регламентированные нормами Евросоюза. Среди них - уничтожение инфицированных животных, обеззараживание, установление защитных зон радиусом 3 и 10 км.

Согласно докладу Минсельхоза Греции, на который ссылается Россельхознадзор, в 2019 году и начале 2020 года на территории страны было проведено не более 200 исследований на выявление вируса АЧС. Учитывая, что общее количество свиней в Греции составляет более 700 тыс. голов (по данным ФАО - сельскохозяйственной организации ООН), такой подход не может быть эффективным, отмечает российская служба.

Ветеринарным службам Греции предстоит серьезно поработать, чтобы ликвидировать эту вспышку и не дать вирусу попасть в соседние государства и, учитывая большое количество посещающих страну туристов, в удаленные регионы, считает Россельхознадзор. Путешественники могут распространять вирус АЧС с продуктами, изготовленными из мяса инфицированных животных, что много раз наблюдалось на примере повальной болезни скота в ЕС и Азии. Кроме того, ситуация может ухудшиться в случае заноса вируса в популяцию дикого кабана, обитающего в Греции.

Учитывая текущую ситуацию с распространением инфекций среди животных, увеличение числа неблагополучных по АЧС стран и расширение географии неблагополучных по этому признаку территорий не являются неожиданностью и подтверждают, что в распространении заболевания серьезную роль играют небольшие приусадебные свиноводческие хозяйства с плохой биологической защитой, подчеркнул Россельхознадзор.

Многие страны регулярно сообщают об обнаружении новых случаев АЧС. В Болгарии с начала 2020 года в результате вспышек болезни на коммерческих предприятиях уже уничтожено более 60 тыс. свиней. В Румынии за этот период на крупном свиноводческом предприятии уничтожено более 24 тыс. свиней. Большинство случаев заболевания АЧС среди домашних свиней в этих странах происходят в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, вспышки африканской чумы свиней регистрируют и среди диких кабанов (за январь 2019 года 71 случай в Болгарии, 152 в Румынии и 9 в Сербии).