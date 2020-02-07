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Администрация Трампа задержала поставку Киеву шести заказов на оружие

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа задерживает одобрение по меньшей мере шести коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставку оружия и боеприпасов, сообщает ресурс BuzzFeed.

Эти заказы оцениваются в общей сложности примерно в 30 млн долларов, по сведениям трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, и что делает натянутыми и без того хрупкие отношения между двумя странами, говорится в статье, опубликованной BuzzFeed.

Все четверо чиновников заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна - на более чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники" для покупки вооружения и боеприпасов, приводит издание слова американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепаратмента по этому вопросу.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос, Белый Дом, Госдепартамент и государственный концерн "Укроборонпром" не ответили на запросы о комментариях.

"Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержки могут быть связанны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать", - отмечается в статье.

США Украина

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