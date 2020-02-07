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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу (Kainuu) в восточной части страны.

Согласно лицензии, на руднике компании в Соткамо (Sotkamo) можно будет производить до 250 тонн урана в год, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.

Компания Terrafame, которая занимается в основном добычей никеля и цинка, сообщила, что для запуска уранового завода потребуется около года. Однако сроки могут быть сдвинуты, если Финский союз охраны природы обжалует решение правительства в Высшем административном суде.

Уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Финляндия

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