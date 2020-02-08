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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Зеленский встретится с папой Римским

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля нанесет официальный визит в Ватикан, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Программой визита предусмотрена аудиенция у папы Римского Франциска.

Состоится также встреча президента Украины с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

7 февраля Зеленский совершил визит в Итальянскую республику.

Ватикан Владимир Зеленский

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