Зеленский встретится с папой Римским
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля нанесет официальный визит в Ватикан, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Программой визита предусмотрена аудиенция у папы Римского Франциска.
Состоится также встреча президента Украины с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.
7 февраля Зеленский совершил визит в Итальянскую республику.