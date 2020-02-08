Дипломаты высказались о роли прав человека о внешней политике России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В основе решения о выдвижении кандидатуры России в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на период с 2021 по 2023 год лежит стремление продолжать линию, направленную на честный, взаимоуважительный и равноправный диалог по вопросам обеспечения прав и основных свобод человека, сообщает посольство РФ в США.

"В случае избрания в СПЧ Россия будет предпринимать шаги, целью которых станет преобразование Совета в эффективный и действенный инструмент поощрения и защиты прав человека во всем мире, чья работа строилась бы на принципах универсальности, неизбирательности, объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека и уважения к культурному и цивилизационному разнообразию", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства.

В нем также отмечается, что "Российская Федерация рассчитывает на поддержку партнеров по Генеральной Ассамблее ООН на выборах в Совет по правам человека на период 2021-2023 гг., которые состоятся осенью 2020 г. в ходе 75-й сессии ГА ООН".

"Поощрение и защита прав человека являются одними из безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

"Российская Федерация убеждена в том, что стандарты и принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международных пактах о правах человека, должны последовательно воплощаться во всем мире. Для того чтобы достичь этой цели, необходимо сосредоточить усилия всех участников международных отношений на укреплении диалога и сотрудничества, вовлечении заинтересованных сторон в коллективный процесс выработки и принятия решений. Главной движущей силой данного процесса должна стать Организация Объединенных Наций и, в частности, Совет по правам человека", - отмечается в сообщении.